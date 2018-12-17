شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يتخطى النجوم بهدفين نظيفين ومؤمن يسجل والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

حقق فريق الكرة الأول بالنادي الأهلي، الفوز على نظيره فريق النجوم، بنتيجة هدفين للاشيء، خلال المباراة التي أقيمت مساء اليوم على ملعب السلام بالقاهرة، في اطار المباراة المؤجلة من الجولة الثانية عشر من بطولة الدوري الممتاز.

بدأ الأهلى المباراة بتشكيل مكوّن من، على لطفى، كريم نيدفيد، محمد هانى، ساليف كوليبالى، أيمن أشرف، عمرو السولية، هشام محمد، ناصر ماهر، أحمد الشيخ، محمد شريف، مروان محسن

فيما بدأ النجوم اللقاء بتشكيل مكوّن من: أحمد سعد، أحمد جمال، أحمد ربيع، عمرو السيسى، محمد همام، إسلام الفار، محمود حليمو، مايكل ازخومين، محمود فتح الله، مهاب ياسر، صلاح أمين.

جاءت بداية المباراة حماسية من جانب الأهلى الذي حاول استغلال الدقائق الأولى في تسجيل هدف لكن النجوم فرض رقابة صارمة على مفاتيح لعب المارد الأحمر وتحديدًا ناصر ماهر وأحمد الشيخ، فيما اعتمد النجوم على سرعات صلاح أمين.

واصل الأهلى سيطرته على المباراة مُستغلاً فارق الخبرات والقدرات الفنية وألغى محمود عاشور حكم اللقاء هدف سجله محمد شريف للأهلى في الدقيقة 25 بداعي التسلل.

السيطرة الأهلاوية أسفرت عن هدف سجله مروان محسن بعدما لعب كرة «لوب» في الدقيقة 35 من فوق حارس النجوم ليواصل مروان تسجيل الأهداف.

لم يهدأ أداء الأهلي بعد الهدف وواصل ضغطه على مجريات المباراة بينما حاول النجوم استغلال الهجمات المرتدة إلى أن انتهى الشوط الأول بتقدم الأهلي بهدف مروان محسن.

وفي الشوط الثاني من المباراة واصل الأهلي الضغط على فريق النجوم، وأجرى محمد يوسف تبديلًا بنزول وليد ازارو بدلًا من محمد شريف غير الموفق.

واستمرت النتيجة معلقة حتى الدقيقة 90 التي شهدت دخول مؤمن زكريا بدلًا من أحمد الشيخ.

وفي الدقيقة 93 من زمن المباراة والوقت بدل الضائع، شن ناصر ماهر المجتهد هجمة من جهة اليمين، وارسل الكرة عرضية أرضيه لعمرو السولية الذي سدد الكرة وتصطدم بقدم مدافع النجوم وتذهب إلى مؤمن زكريا ليسجل أولى أهدافه مع الأهلي هذا الموسم، لتنتهي المباراة بفوز الأهلي 2-0.

بتلك النتيجة رفع الأهلي رصيده من النقاط إلى 23 في المركز الخامس، بينما تجمد رصيد النجوم عند النقطة 17 في المركز 13.