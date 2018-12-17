دي فرانشيسكو يخطط لكسر تفوق بورتو

أكد إيزيبيو دي فرانشيسكو، المدير الفني لروما، أن فريقه سيسعى لكسر تفوق بورتو، في المواجهات المباشرة بينهما، عندما يلتقيان في دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا.

وأسفرت قرعة ثمن النهائي التي أجريت اليوم عن وقوع روما في مواجهة بورتو، حيث يستضيف روما لقاء الذهاب في 12 فبراير بملعب الأولمبيكو، فيما ستقام مباراة العودة في البرتغال في شهر مارس.

وقال دي فرانشيسكو، للموقع الرسمي للنادي: "العودة لمراحل خروج المغلوب في دوري أبطال أوروبا بمثابة لحظة أخرى مثيرة للإعجاب لهذا النادي".

وأضاف: "القرعة في نيون قررت أننا سنواجه بورتو، الذي حقق أكبر رصيد من النقاط في دور المجموعات (16 نقطة)، ويحتل حاليًا قمة الدوري البرتغالي المحلي".

وأتم دي فرانشيسكو: "أعلم أن اللقاءات السابقة بين الفريقين ليست رائعة بالنسبة لنا، لكن في المباراتين المقبلتين، سنحاول تغيير هذا السجل".

والتقى الفريقان من قبل في 4 مواجهات رسمية، فاز بورتو في مباراتين، وتعادلا في مواجهتين.

ففي بطولة كأس الكؤوس الأوروبية موسم 1981 ـ 1982، التقيا في دور الـ16 وفاز بورتو ذهابا ثنائية نظيفة وتعادلا سلبيا في الإياب.

وفي موسم 2016 ـ 2017، التقيا في تصفيات دوري أبطال أوروبا، وتعادلا ذهابا 1 ـ 1 قبل أن يفوز بورتو 3 ـ 0 في الإياب.