فالنسيا الإسباني يتلقى ضربة مؤلمة

تلقى فالنسيا ضربة موجعة، اليوم الاثنين، بعد الكشف عن مدة غياب نجمه، جيفري كوندوجبيا.

ووفقًا للموقع الرسمي للنادي الإسباني، سيغيب لاعب منتخب إفريقيا الوسطى عن الخفافيش، لما يقرب من 8 أسابيع، بسبب إصابة في الساق اليسرى.

وتعرض كوندوجبيا لهذه الإصابة أمام مانشستر يونايتد (2-1)، في ختام دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا.

وبذلك، انضم كوندوجبيا إلى قائمة المصابين في فالنسيا، التي تشمل أيضًا المدافع البرازيلي، جابرييل باوليستا، ولاعب الوسط الفرنسي، فرانسيس كوكلين.