شكرا لقرائتكم فالفيردي يحذر من الاستهانة بفريق غلب مانشستر سيتي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل حذر ارنستو فالفيردي لاعبي فريقه برشلونة من الاستهانة بمنافسهم القادم في دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا ليون الفرنسي.

وتجنب حامل لقب الدوري الإسباني لكرة القدم موعداً غير مرغوب فيه (من قبل عشاقه) أمام ليفربول في القرعة التي سحبت اليوم الاثنين لكنهم وضعوا في تحد محرج لفريق نامي لم يخسر في مجموعته بالدور الأول.

فقد أسقط ليون فريق مانشستر سيتي حامل لقب الدوري الإنجليزي، على ملعب الاتحاد في سبتمبر، وتعادل معه 2-2 في الإياب.

فالفيردي، الذي قاد البارسا في الدور الأول بدون مشاكل تذكر على حساب توتنهام وإنتر وآيندهوفن، قال بأن معرفته بليون قليلة، لكن لديه الخبرة الكافية ليحذر لاعبيه من هكذا مباريات.

وقال فالفيردي لقناة النادي الكاتالوني "الحقيقة هي أني لم أر سوى القليل لليون، لدي فكرة عامة أن هناك بعض اللاعبين الذين يجب أن نأخذ حذرنا منهم، لكن يتعين علينا الاستعداد بشكل جيد".

وتابع "إنه فريق كان يتحدى سيتي وفاز في ملعب الاتحاد، هذا يدل على صعوبة الفوز في أي مباراة، ليس فقط بالنسبة لنا، ولكن لأي فريق".

وأضاف فالفيردي: "لدي شعور بأنهم فريق خطير للغاية، سريعون ومرنون، يجب أن نكون حذرين منهم، على أي حال لدينا وقت لدراستهم".

وسوف يلتقي برشلونة مع ليون في فرنسا 19 فبراير قبل استضافة مباراة الإياب في إسبانيا 13 من الشهر التالي.