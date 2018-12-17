شكرا لقرائتكم شاهد .. لاسارتي يتحدث مع اجيرى بعد مباراة الأهلى و النجوم ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل دار حوار ودى بين الأوروجوياني مارتن لاسارتي، المدير الفني للأهلي، والمكسيكي خافيير أجيري المدير الفني للمنتخب الوطني، وذلك على هامش حضورهما مباراة الأهلي أمام النجوم، التي أقيمت على استاد السلام اليوم، الإثنين، والمؤجلة من الجولة الثانية عشرة في بطولة الدوري الممتاز.

وحرص لاسارتي على حضور مباراة اليوم، بعد ساعات من المؤتمر الصحفي الذي عقد في مقر النادي بالجزيرة لتقديمه لوسائل الإعلام، والإعلان عن كل التفاصيل الخاصة بالتعاقد.

وحقق الأهلي الفوز على النجوم بهدفي مروان محسن ومؤمن زكريا، ورفع رصيده إلى 23 نقطة.