شكرا لقرائتكم مؤمن زكريا : لا اعرف سبب إستبعادى فى المباريات الأخيرة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قال مؤمن زكريا لاعب النادي الأهلى أنه تعرض لشائعات مغرضة فى الفترة الأخيرة وتوقيعه لنادي آخر ، تسببت فى العديد من الازمات له و لكنه سيكشف عن الحقائق الكاملة خلال الفترة المقبلة .

أضاف مؤمن فى تصريحات لقناة الأهلى الفترة الماضية كانت صعبة للغاية على وواجهت شائعات صعبة تسببت فى مشاكل لى وصلت مع والدى بعد الأخبار المتداولة عن توقيعي لنادي ما و حصولى على راتب مالى منه .

نجح مؤمن زكريا فى المشاركة فى الدقيقة 90 أمام النجوم فى اللقاء المؤجل من الجولة الـ12 و انتهت بفوز الأهلى 2 / 0 أحرزهما مروان محسن و مؤمن زكريا.

أضاف لاعب الأهلى أن مكالمة عماد متعب مهاجم الفريق السابق قبل مواجهة النجوم كانت السبب فى إحرازى هدف ماركة الدقيقة 90+ وأخبرنى أني سأحرز هدف فى لقاء اليوم ، و أتمنى أن يحادثنى قبل أى مباراة لإحراز أهداف.

أشار لاعب الأهلى أنه لا يعرف سبب إستبعاده فى المباريات الأخيرة ، ويؤكد أن الأهلى سينافس بقوة على لقب الدوري.