شكرا لقرائتكم يوسف : لعبت في الشوط الثاني برأسي حربة لاستغلال المساحات ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أبدي محمد يوسف المدير الفني للأهلي سعادته بعد الفوز علي النجوم ومواصلة الفريق انتصاراتة فى الدورى خلال هذه المرحلة الصعبة مبديا رضاه التام علي اداء لاعبيه باستثناء افة إهدار الفرص السهلة.

وقال محمد يوسف :" لعبت في الشوط الثاني برأسي حربة لاستغلال المساحات خلف دفاعات النجوم..وعدلنا طريقة اللعب في أكثر من مناسبة حسب مجريات اللقاء مؤكدا أن عودة مؤمن زكريا أحد أهم مكاسب المباراة لاننا نحتاج لجهود جميع اللاعبين في ظل ضغط المباريات والبطولات"

وأضاف محمد يوسف أن إهدار وليد أزارو للفرص قد يكون لمروره بحالة من عدم التوفيق، مؤكدا أن ازارو واحد من أهم اللاعبين في الدوري المصري خاصة وأنه يخلق العديد من الفرص.

وفاز الأهلي على النجوم بهدفين دون مقابل احرزهما مروان محسن ومؤمن زكريا في المواجهة التي اقيمت بين الفريقين مساء اليوم الاثنين علي ملعب السلام والمؤجلة بين الفريقين من الجولة الثانية عشر.