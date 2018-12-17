شكرا لقرائتكم سيد عبد الحفيظ : مؤمن زكريا سيعاقب بعد خلع القميص اثناء الاحتفال ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل ابدى سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالأهلى عن سعادته بالفوز اليوم على النجوم بهدفين دون رد فى اللقاء المؤجل من الجولة الثانية عشرة للدورى الممتاز.
وأكد سيد عبد الحفيظ فى تصريحات تلفزيونية على قناة اون تى فى ان الأهلى يمتاز فى الفصل بين مباريات افريقيا و الدورى وهذا سر المكسب اليوم وسنكمل الفترة الجاية على الانتصارات فقط.
واكد سيد على سعادته على عوده مومن زكريا مرة اخرى للتهديف مع الأهلى ، ولكن سيعاقب مومن على خلع القميص اثناء الاحتفال بالهدف الثانى.
ووعد مدير الكرة جماهير الأهلى ان ينتظرو الفريق بعد اسبوعين فقط حتى يعود اللاعبين المصبين و انضمام الوافدين الجدد .
وقال سيد عبد الحفيظ ان تاجيل مباراة الاهلى و جيما الاثيوبى أمر واقع على الفريق
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