شكرا لقرائتكم أحمد سامي : الخبرة حسمت فوز الأهلى على النجوم ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد أحمد سامي المدير الفني لنادي النجوم ان فريقه واجه واحد من افضل فرق الدوري خلال مواجهة الأهلي، مؤكدا ان المارد الأحمر تفوق علي لاعبيه بسبب الخبرة.

وقال احمد سامي :" تركيز لاعبي النجوم انخفض بعد احراز الأهلي هدف التقدم..لم ننجح في العودة امام الأهلي رغم نجاحنا في العودة في اكثر من مباراة قبل ذلك..رغم وجود نواقص في الأهلي الا ان باقي اللاعبين معظمهم دوليين ويملكون خبرة كبيرة.

واضاف احمد سامي ان لاعبي النجوم سيكون لهم شأن كبير في المرحلة المقبلة.

وفاز الأهلي على النجوم بهدفين دون مقابل احرزهما مروان محسن ومؤمن زكريا، في المواجهة التي اقيمت بين الفريقين مساء اليوم الاثنين علي ملعب السلام والمؤجلة بين الفريقين من الجولة الثانية عشر.