شكرا لقرائتكم أبو تريكة يضع خارطة طريق الأهلى مع لاسارتى ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل دعم محمد ابو تريكة لاعب النادى الاهلى السابق منتخب مصر للمدير الفنى الجديد للقلعة الحمراء لاسارتي خلفا لكارتيرون الذى رحل لسوء النتائج وخسارة افريقيا فى النهائى والخروج من البطولة على العربية امام الوصل الاماراتى. ونشر محمد ابو تريكة على حسابه الشخصى بموقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" انه يدعم المدير الفنى الجديد للأهلى لاسارتى وكتب ابو تريكه على النحو التالى : ‏كل التوفيق والدعم للمدير الفني الجديد لاسارتي للنادي الاهلي مزيد من الهدوء والاستقرار والدعم سنحقق معه كل ما تتمناه الجماهير الاهلوية .المشوار مازال طويلا وصعبا لنري الاهلي الذي نحبه ونعرفه ولكن البداية مُبشرة للجميع.

ابو تريكة

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