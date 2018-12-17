شكرا لقرائتكم رئيس أحد يصف اللاعبين بـ"المتخاذلين".. ويستثني عبدالغني ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - وصف سعود الحربي رئيس نادي أحد لاعبي فريقه بالمتخاذلين، مستثنياً منهم القائد حسين عبدالغني، وذلك بعد خسارة الفريق الأخيرة أمام القادسية 3-1 في الجولة 13 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

ووضعت الهزيمة الجديدة أحد في مؤخرة الترتيب بـ6 نقاط جمعها من انتصار واحد و3 تعادلات مقابل الخسارة 9 مرات.

وقال الحربي في تصريحات نقلها الحساب الرسمي للنادي على "تويتر": أصف اللاعبين بالمتخاذلين وأعد بتطبيق عقوبة الحسم على جميع اللاعبين المتخاذلين في المباراة بعد التقرير الفني المقدم من اللجنة الفنية والتي تشمل مدربين وطنيين أكفاء كما أشكر الكابتن حسين عبدالغني على العمل الكبير المقدم منه .

وزاد: أشكر جماهير الجبل على حضورهم ومساندتهم طيلة الفترة الماضية وأعدكم بإستقطاب بما لايقل عن فريق متكامل من محترفين ومحليين خلال فترة الشتوية المقبلة .

وختم : سأجتمع بمدير الجهاز الفني غداً باولو ألفيس لمناقشة الأساليب الخاطئة التي اعتمد عليها خلال اللقاء وسيتولى المستشار الفني الكابتن محمد خوجة بعدم السماح بتلاعب الأسماء كما حدث في لقاء القادسية.