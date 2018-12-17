شكرا لقرائتكم خبر عن الخبرة تمنح عاشور ورفاقه السيطرة على لقاء الأهلى والنجوم "فيديو" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

المباراة - الاهلى X النجوم المؤجلة من الجولة الـ12 بالدورى الممتاز

الملعب – استاد السلام

النتيجة – فوز الأهلى 2/ صفر

الحكم الدولي – محمود عاشور

المساعد رقم 1 شريف عبد الله

المساعد رقم2- عمرو فتحى

الحكم الرابع – عمرو جلال

الحكم الإضافى- الثنائى – محمد صابر- أبراهيم محجوب



الهدوء سر سيطرة عاشورعلى فعاليات اللقاء

ظهر الحكم هادئًا خلال إدارة مواجهة الأهلى والنجوم التى أقيمت مساء اليوم باستاد السلام وانتهت بفوز الأحمر بهدفين دون رد كما تمتع عاشور بلياقة بدنية طيبة خلال فعاليات اللقاء وتحرك بشكل جيد وتابع الهجمات المرتدة السريعة من خلال زاوية رؤية مناسبة ساعدته كثيرًا فى تقدير الأخطاء الفنية خاصة داخل منطقة الجزاء والتى شهدت التحام مشروع داخل منطقة الـ18 لفريق النجوم كما لم يتأثر الحكم بمحاولات اللاعبين الضغط على علية وحافظ على هدوئه طوال اللقاء.

36 مخالفة و3 بطاقات وهدفين الأبرز تحكيميًا

تدخل الحكم بالصافرة واحتسب 36 خطأ على الفريقين فى تقدير جيد لمخالفة قانون اللعبة وكان أبرزها عندما سمح باستمرار اللعب فى أكثر من تنافس عادل على الكرة داخل منطقة المناورات "الـ18" رغم أن اللاعبين طالبوا بركلة جزاء لكن تفاهم عاشور مع الثنائى الإضافى سمحا باستمرار اللعب فى تقدير فنى جيد إلا أن هناك خطأ وحيد مؤثر بالقرب من منطقة جزاء النجوم تغاضى عنه الحكم وأشار باستمرار اللعب.

3 بطاقات صفراء وتغاضى عن إنذار السولية

أشهر الحكم البطاقة الصفراء فى لمخالفة قانون اللعبة لثنائى الأهلى أيمن أشرف ومؤمن زكريا فى الدقيقتين 57،93 كما أنذر أحمد جمال لاعب النجوم فى الدقيقة 53 ، وتغاضى عن اشهار البطاقة الصفراء للاعب الأهلى عمر السولية للتهور طبقًا للقانون فى الدقيقة68 من عمر اللقاء.

فيديو تسلل محمد شريف

هدف الأهلى الأول

المساعدين

ظهر الثنائى بيقظة وتمركز جيد خلال المباراة وأشاروا على 3 حالات تسلل فى توقيت مناسب أبرزها عندما أشار المساعد الثانى إلى تسلل محمد شريف لاعب الأهلى فى الدقيقة 24 ثم سمح باستمرار اللعب فى هدف الأهلى فى متابعة جيدة كما سمح الثنائى باستمرار اللعب فى أكثر من هجمة مؤثرة وتعاونوا مع الحكم فى إدارة المباراة طبقًا للقانون.

الحكم الرابع

أدى مهامه بشكل جيد ولم يجد صعوبة في السيطرة على المنطقة الفنية التي شهدت التزام من الأجهزة وتعاون مع الحكم ادارة اللقاء طبقا للقانون.

إحصائيات المباراة : 36 خطأ - 6 ركلات ركنية – 3 حالات تسلل – هدفين – 3 بطاقات صفراء.

الدرجات: الحكم – 8.5 المساعد الأول – 8.5 – المساعد الثانى – 8.5 – الحكم الرابع – 8.0- الحكم الإضافى- الثنائى – محمد صابر8.0 - إبراهيم محجوب 8.0.

هدف الأهلى الثانى