شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد حوار ودى بين أجيرى ولاسارتى في مباراة الأهلى والنجوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - دار حوار ودى بين الأوروجوياني مارتن لاسارتي، المدير الفني للأهلي، والمكسيكي خافيير أجيري المدير الفني للمنتخب الوطني، وذلك على هامش حضورهما مباراة الأهلي أمام النجوم، التي أقيمت على استاد السلام اليوم، الإثنين، والمؤجلة من الجولة الثانية عشرة في بطولة الدوري الممتاز.

وحرص لاسارتي على حضور مباراة اليوم، بعد ساعات من المؤتمر الصحفي الذي عقد في مقر النادي بالجزيرة لتقديمه لوسائل الإعلام، والإعلان عن كل التفاصيل الخاصة بالتعاقد.

وحقق الأهلي الفوز على النجوم بهدفي مروان محسن ومؤمن زكريا، ورفع رصيده إلى 23 نقطة.