شكرا لقرائتكم خبر عن سموحة يستعد للمقاصة بخماسية دمياط والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فاز الفريق الكروى الأول بنادى سموحة تحت قيادة مديرة الفنى طارق يحيى على دمياط بخماسية نظيفة فى الودية التى أقيمت على ملاعب سموحة فى إطار استعدادات الفريق لأولى موجهات الدور الثانى المقرر لها السبت المقبل أمام المقاصة.

وأحرز الاهداف أحمد حسن مكى "هدفين" وكل من حسام حسن وشريف رضا وشيلونجو.

وأكد عاطف حنفى مدير الكرة أن استاد الإسكندرية وافق على استضافة مباريات سموحة ابتداء من السبت المقبل مؤكدًا أن القريق جاهز وكامل العدد بعد الاطمئنان على جميع اللاعبين فى ودية دمياط .