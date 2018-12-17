شكرا لقرائتكم خبر عن مؤمن زكريا: سأكشف الحقائق قريبًا.. ومكالمة متعب وراء تسجيلى لهدف ماركة 90+ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال مؤمن زكريا لاعب النادي الأهلى، إنه تعرض لشائعات مغرضة فى الفترة الأخيرة وتوقيعه لنادٍ آخر، تسببت فى العديد من الأزمات له ولكنه سيكشف عن الحقائق الكاملة خلال الفترة المقبلة.

وأضاف مؤمن فى تصريحات لقناة الأهلى الفترة الماضية كانت صعبة للغاية علىَّ وواجهت شائعات صعبة تسببت فى مشاكل لى وصلت مع والدى بعد الأخبار المتداولة عن توقيعي لنادٍ ما و حصولى على راتب مالى منه.

نجح مؤمن زكريا فى المشاركة فى الدقيقة 90 أمام النجوم فى اللقاء المؤجل من الجولة الـ12 وانتهت بفوز الأهلى 2/0 أحرزهما مروان محسن و مؤمن زكريا.

وأضاف لاعب الأهلى أن مكالمة عماد متعب مهاجم الفريق السابق قبل مواجهة النجوم كانت السبب فى إحرازى هدف ماركة الدقيقة 90+ وأخبرنى أني سأحرز هدف فى لقاء اليوم، وأتمنى أن يحادثنى قبل أى مباراة لإحراز أهداف.

أشار لاعب الأهلى إلى أنه لا يعرف سبب استبعاده فى المباريات الأخيرة، ويؤكد أن الأهلى سينافس بقوة على لقب الدوري.