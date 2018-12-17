شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يسافر إلى إثيوبيا الخميس لمواجهة جيما في دوري الأبطال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالنادى الأهلي، إنه تقرر سفر الفريق الأول لكرة القدم إلى إثيوبيا، الخميس المقبل، لخوض مباراة إياب دور الـ32 من دورى أبطال أفريقيا أمام فريق جيما أبا جيفار.

وأوضح أن النادى تلقّى إخطارًا من الاتحاد الأفريقى بشأن تحديد موعد المباراة، لتقام يوم الأحد المقبل بدلاً من إقامتها يوم الجمعة. ليتقرر تعديل موعد سفر الفريق من غدٍ، الثلاثاء، إلى الخميس. وأضاف أنه سوف يسبق البعثة بالسفر، يوم الأربعاء، برفقة سمير عدلي، المدير الإداري، من أجل ترتيب كل الأمور المتعلقة بها من حيث ترتيبات فندق الإقامة وملعب التدريب ووسائل التنقلات.‎

كان لقاء الذهاب قد أنتهى بفوز الاهلى بهدفين نظيفين لناصر ماهر ومروان محسن .