شكرا لقرائتكم خبر عن البطاقة الدولية تمنع عودة شيكابالا من اليونان دون موافقة الزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف مصدر مطلع بالزمالك، عدم قدرة محمود عبد الرازق "شيكابالا" صانع ألعاب الفريق المعار لنادى أبولون سميرنى اليونانى، العودة للدورى المصرى مرة أخرى دون موافقة القلعة البيضاء . أوضح المصدر أن البطاقة الدولية لشيكابالا لا يستطيع نادى أبولون إرسالها لأى نادٍ آخر لأنه ضم اللاعب على سبيل الإعارة وليس البيع النهائى لذلك يجب إرسال البطاقة الدولية عن طريق الزمالك الذى يمتلك عقدا رسميا وممتد للفهد الأسمر. ورفض مجلس إدارة الزمالك إعارة شيكابالا للاتحاد السكندرى بسبب الأزمة السابقة بين إدارة النادى مع حلمى طولان المدير الفنى الحالى لزعيم الثغر وكذلك إصرار الاتحاد على مشاركة الثنائى رزاق سيسيه وأحمد داوودا المعارين من الأبيض إلى النادى السكندرى فى البطولة العربية التى ودعها الفريق على يد زعيم الثغر رغم وجود بندًا فى العقد بين الناديين بعدم مشاركتهما فى مباراة الفريقين.

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