شكرا لقرائتكم خبر عن «لاسارتي» يلتقى «أجيري» فى استاد السلام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - الأوروجوياني مارتن لاسارتي، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، حرص على مصافحة المكسيكي، خافيير أجيري المدير الفني للمنتخب الوطني، ودار بينهما حوار قصير وذلك على هامش حضورهما مباراة الأهلي أمام النجوم، التي أقيمت على استاد السلام اليوم، الإثنين، والمؤجلة من الجولة الثانية عشرة في بطولة الدوري العام.

وحرص لاسارتي على حضور مباراة اليوم، بعد ساعات من المؤتمر الصحفي الذي عقد في مقر النادي بالجزيرة لتقديمه لوسائل الإعلام، والإعلان عن كل التفاصيل الخاصة بالتعاقد.

وحقق الأهلي الفوز على النجوم بهدفي مروان محسن ومؤمن زكريا، ورفع رصيده إلى 23 نقطة.