شكرا لقرائتكم خبر عن عماد متعب ينتقد قرار عبد الحفيظ بتغريم مؤمن زكريا بسبب فرحته والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تحفظ عماد متعب، نجم النادي الأهلى، ومنتخب مصر السابق، قرار سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالأهلى بتغريم مؤمن زكريا بعد احتفاله بهدفه فى مرمى النجوم.

وفاز الأهلى على النجوم 2 / 0 فى المباراة المؤجلة من الجولة الـ12 للدورى، أحرزهما مروان محسن و مؤمن زكريا.

أكد متعب فى تصريحات لقناة ONSPORT مؤمن نزل بديل فى الدقيقة 90 بدلاً من أحمد الشيخ ونجح فى إحراز هدف فى الدقيقة 93 والجميع يعلم الظروف التى يمر بها مؤمن وتواجده منذ أكثر من مباراة خارج التشكيل أو على دكة الاحتياط، وفرحه بالهدف كان أمرا طبيعيا من لاعب كبير مثل مؤمن وعودته للمشاركة وإحرازه هدفًا بعد 3 دقائق من مشاركته.

وأضاف متعب: مؤمن لم يقصد إلقاء قميص الأهلى وفرحته كانت تلقائية وكان الأولى أو الأفضل عدم معاقبته.