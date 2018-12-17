شكرا لقرائتكم خبر عن طه إسماعيل: أزارو يعانى من أزمة فى التعامل مع الانفرادات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد الشيخ طه إسماعيل، نجم الأهلى السابق، أن المغربى وليد أزارو مهاجم الفريق يعانى من أزمة في التعامل مع الانفرادات التى تتاح له أمام مرمى الخصم، لافتًا إلى أنه عندم ينفرد بحارس المرمى يصبح متسرعًا ما يجعله يهدر الفرصة المحققة.

وأضاف طه إسماعيل في تصريحاته لـ"ON Sport" أن أزارو يهدر أيضًا العديد من الفرص السهلة أمام المرمى، قائلاً: "إذا قارنا بين أزارو ومؤمن زكريا ستجد فرقا كبيرا، خاصة فى معدل التهديف، خاصة أن مؤمن فى دقيقة واحدة شارك بها أمام النجوم أحرز هدف، أمام المهاجم المغربى ما زال يعانى".

وحقق الأهلى الفوز على النجوم بنتيجة 2 / 0 أحرزهما مروان محسن و مؤمن زكريا في المباراة التى جمعتهما مساء اليوم، الإثنين على استاد السلام، ضمن المؤجلة من الجولة الثانية عشر لمسابقة الدوري الممتاز.