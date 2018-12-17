شكرا لقرائتكم خبر عن سيد عبد الحفيظ: حققنا فوزا مهما وانتظروا الأهلى فى يناير والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعرب سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالنادى الأهلى، عن سعادته بالفوز على النجوم بهدفين نظيفين، مؤكدًا أنها خطوة مهمة فى المرحلة الحالية.

وقال عبد الحفيظ: "الفوز مهم جدًا فى المرحلة الحالية الصعبة، وسط ضغط مباريات، خضنا مباراة قبل 48 ساعة فى بطولة أفريقيا أمام جيما أبا جيفار الإثيوبى، وأشكر اللاعبين على جهدهم، والشوط الثانى من أفضل الأشواط".

وأضاف: "لعبنا بروح كبيرة، وحققنا مكسبًا مهمًا، وسعيد بعودة مؤمن زكريا للتهديف، واثق فى قدراته وشخصيته، وسيكون علامة فارقة معه، وأقدر فرحته بالهدف .

وواصل: "لدينا لاعبون مميزون، ومع استعادة المصابين معلول وفتحى وسعد سمير، وعلى الجميع أن ينتظر الفريق فى يناير، سيعود الفريق لمكانته الطبيعية".

وأردف: "جيما الإثيوبى أبلغنا أن المباراة يوم 21 ديسمبر، ثم تم إبلاغنا بتغيير موعدها فى خطاب رسمى إلى يوم 23، البعثة ستسافر يوم الخميس، ولن نسوق أى مبررات جاهزون للمباريات".

واستطرد: "مارتن لاساراتى سيضم مدرب مساعد ومدرب أحمال، بالإضافة لمحمد يوسف وسامى قمصان وطارق سليمان، والجهازين الطبى والإدارى، لابد لنا جميعًا من دعمه ومساندته، سنحقق نجاحًا ينتظره الجمهور، وبعد أسبوعين سترون الفريق بشكل جيد".