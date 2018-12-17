شكرا لقرائتكم خبر عن محمد يوسف: أداء لاعبى الأهلى أمام النجوم جيد وإهدار الفرص آفة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أبدى محمد يوسف المدير الفنى للأهلى سعادته بعد الفوز على النجوم ومواصلة الفريق انتصاراته فى الدورى خلال هذه المرحلة الصعبة مبديًا رضاه التام على اداء لاعبيه باستثناء آفة إهدار الفرص السهلة.

وقال محمد يوسف: "لعبت فى الشوط الثانى برأسى حربة لاستغلال المساحات خلف دفاعات النجوم.. وعدلنا طريقة اللعب فى أكثر من مناسبة حسب مجريات اللقاء مؤكدًا أن عودة مؤمن زكريا أحد أهم مكاسب المباراة لأننا نحتاج لجهود جميع اللاعبين فى ظل ضغط المباريات والبطولات"

وأضاف أن الاستحواذ سهل المباراة على لاعبى الأهلى خلال الـ90 دقيقة كان الفريق مميزًا وكنت أطمع فى تركيز أفضل من ذلك .

وأضاف محمد يوسف أن إهدار وليد أزارو للفرص قد يكون لمروره بحالة من عدم التوفيق، مؤكدًا أن أزارو واحد من أهم اللاعبين فى الدورى المصرى خاصة أنه يخلق العديد من الفرص.

وفاز الأهلى على النجوم بهدفين دون مقابل احرزهما مروان محسن ومؤمن زكريا فى المواجهة التى أقيمت بين الفريقين مساء اليوم الإثنين على ملعب السلام والمؤجلة بين الفريقين من الجولة الثانية عشر.