شكرا لقرائتكم خبر عن وفاة والد بشير التابعى نجم الزمالك الأسبق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - توفى إلى رحمة الله تعالى والد بشير التابعى نجم الزمالك الأسبق. وانهالت رسائل التعازى لنجم الزمالك الأسبق فور إعلانه وفاة والده انتظارًا لتحديد موعد العزاء خلال الساعات القليلة المقبلة.

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