شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يغرم مؤمن زكريا بسبب المبالغة فى الفرحة بعد هدف "النجوم" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قرر سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالأهلى توقيع غرامة مالية على مؤمن زكريا لاعب الفريق بسبب المُبالغة فى فرحته بعد تسجيل هدف فى مباراة النجوم المؤجلة من الجولة الثانية عشر للدورى الممتاز الدوري.

وسجل مؤمن زكريا هدف الأهلى الثانى فى الدقيقة الثالثة من الوقت بدل الضائع خلال اللقاء الذى فاز فيه الأهلى بثنائية نظيفة، وقام اللاعب بخلع قميصه عقب تسجيل الهدف الذى أحرزه عقب ثوانٍ من نزوله بديلاً فى الدقيقة الثانية من الوقت بدل الضائع.

وقال عبد الحفيظ فى تصريحات لقناة ON Sport إنه سعيد للغاية بمستوى مؤمن زكريا ومشاركته المؤثرة رغم الدقائق القليلة التى شارك فيها، وعلق مدير الكرة: رغم ثقتى الكاملة فى مستوى زكريا لكنه سيتعرض لغرامة بسبب المبالغة فى فرحته.