شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد سامى عن خسارة النجوم أمام الأهلى: خسرنا أمام أحد أفضل فرق الدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد أحمد سامى، المدير الفنى لنادى النجوم، أن فريقه واجه واحدًا من أفضل فرق الدورى خلال مواجهة الأهلي، مؤكدًا أن المارد الأحمر تفوق على لاعبيه بسبب الخبرة.

قال أحمد سامى: "تركيز لاعبى النجوم انخفض بعد إحراز الأهلى هدف التقدم ولم ننجح فى العودة للمباراة رغم نجاحنا فى العودة فى أكثر من مباراة قبل ذلك".

تابع المدير الفنى للنجوم، رغم النقص العددى فى الأهلى إلا أن باقى اللاعبين معظمهم دوليون ويملكون خبرة كبيرة، مضيفًا أن لاعبى النجوم سيكون لهم شأن كبير فى المرحلة المقبلة.

وفاز الأهلى على النجوم بهدفين دون مقابل أحرزهما مروان محسن ومؤمن زكريا، فى المواجهة التى أقيمت بين الفريقين مساء اليوم الإثنين على ملعب السلام والمؤجلة بين الفريقين من الجولة الثانية عشرة.