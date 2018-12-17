الأهلي يفوز على "النجوم" بثنائية نظيفة في الدوري

أحمد الشامي
حقق الأهلي فوزًا مهما على نادي النجوم، بثنائية نظيفة، في المباراة التي جمعت بينهما علي ستاد السلام، والمؤجلة من الأسبوع الثاني عشر في بطولة الدوري العام.
سجل هدفي الأهلي، مروان محسن، في الدقيقة الـ32 ومؤمن زكريا في الدقيقة 93.
رفع الفوز رصيد الأهلي إلي 23 نقطة ليصعد إلي المركز الخامس، ويمنح الفريق دفعة معنوية قوية للفريق قبل السفر إلي إثيوبيا لمواجهة جيما يوم 23 ديسمبر الجاري، في إياب دور الـ 32 بدوري أبطال إفريقيا.
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