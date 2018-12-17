كتبت - هبة مكى احتفت مجلة GQ الشهيرة، فى نسختها للشرق الأوسط، باللاعب المصرى العالمى محمد صلاح، وحرصت المجلة على الاحتفال معه بأسبوع الأفراح، حيث قادت أهدافه نادى ليفربول إلى صدارة الدورى الإنجليزى، والتغلب على نادى نابولى لضمان تأهل ناديه إلى الدور الـ16 فى دورى الأبطال، انتهاء بفوزه بجائزة BBC كأفضل لاعب أفريقى للسنة الثانية على التوالى. تعليقات القراء

شكرا لقرائتكم خبر عن محمد صلاح بشكل تانى .. نجم ليفربول "موديل" لأشهر الماركات .. صور وفيديو على الخليج 365 ونحيطكم علما بان محتوي الموضوع تم كتابته بواسطة الموجز وربما تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي من الرابط التالي الموجز ونحن غير مسؤولين عن محتوى هذا الخبر مع اطيب التمنيات بيوم سعيد .