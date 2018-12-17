مصدر يكشف لمصراوي سبب تواجد مدرب وادي دجلة في مباراة الأهلي والنجوم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ريهام حمدي:

كشف مصدر داخل نادي وادي دجلة، سبب تواجد مدرب الفريق تاكيس جونياس، في مدرجات ملعب السلام، والذي احتضن مباراة الأهلي والنجوم، في لقاء مؤجل من الجولة الثانية عشر بالدوري.

وحقق الأهلي فوزا غاليا على حساب النجوم بنتيجة هدفين دون رد، سجلهما مروان محسن والبديل مؤمن زكريا.

وأكد المصدر في تصريحات خاصة لمراسل الخليج 365 عقب المباراة، إن مدرب وادي دجلة يحرص دائما على التواجد في مباريات الفرق الكبيرة بالدوري، مشيرا إلى أنها لم تكن المرة الأولى التي يذهب لمشاهدة مباراة للأهلي.

وأضاف، أن هذه تعد المرة الثالثة التي يتواجد خلالها جونياس لمشاهدة مباراة للأهلي من المدرجات، بالإضافة لحضوره لمباريات سابقة للزمالك.

وأشار إلى أن مدرب وادي دجلة حريص على التعرف على خطط لعب الفرق الكبيرة بالدوري والاستفادة منها.

واختتم:" دجلة أمامه سوق انتقالات ويحتاج لعدد من اللاعبين في الفترة المقبلة، ونعلم أن هناك عدد من لاعبي القطبين سيرحلون ولذلك يجب متابعة المباريات".