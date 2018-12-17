الأهلي: حققنا 4 مكاسب من لقاء النجوم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد شريف:

أكد محمد يوسف المدير الفني المؤقت للنادي الأهلي أن فريقه حقق عدة مكاسب خلال مواجهة النجوم، الذي أقيمت مساء اليوم الأثنين، والمؤجلة من الجولة 12 للدوري المصري.

وأشار يوسف في تصريحات عبر قناة النادي الأهلي، إلى أنه سيعمل مع الجهاز الفني للفريق على تحسين قدرة إنهاء الهجمات للاعبي الفريق خلال الفترة المقبلة.

وقال المدير الفني المؤقت للأهلي: "نحقق مكاسب في كل مباراة، عودة مؤمن زكريا وظهور علي لطفي المميز خلال مواجهة اليوم أبرز المكاسب، استمرار تسجيل مروان محسن للأهداف وعودة وليد أزارو أيضًا أمور جيدة لنا".

وأكمل: "قلت من قبل، من الصعب أن نقوم بتدريبات تخصصية خلال الفترات بين المباريات لضيق الوقت ولذلك نقوم بتدريبات استشفائية في معظم الأيام".

وأضاف: "سنعمل خلال الفترة المقبلة على تحسين معدلات تسجيل الأهداف، بالتأكيد لا نريد إهدار الفرص ولكن سنحاول رفع المعدلات بصورة أكبر خلال الفترة المقبلة".

وأوضح: "أبلغت اللاعبين بأننا لو كنا نجحنا في استغلال فرصتين أو ثلاثة من التسع فرص التي سنحت لنا أمام النجوم لقتلنا المباراة في وقت مبكر".

وأردف: "لا حسابات لي مع النادي الأهلي، سأتواجد في أي منصب سواء مدير فني أو مدرب مساعد، نتمنى أن تكون الفترة المقبلة لنا تحت قيادة مارتن في أفضل شكل خلال كل البطولات".

واختتم: "هدفنا المنافسة على كل البطولات، لكن أتمنى عودة المصابين وإجراء التدعيمات المطلوبة من أجل القدرة على مواصلة مشوارنا في الدوري والكأس والبطولة الأفريقية".