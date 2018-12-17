مدرب النجوم: انتصار الأهلي يبعد الضغط عن لاسارتي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- رمضان حسن:

أكد أحمد سامي المدير الفني لنادي النجوم أن فوز الأحمر على فريقه وتسجيل الانتصار الرابع على التوالي في بطولة الدوري المصري يُعيد الثقة للاعبيه.

وفي تصريحات بعد المباراة قال سامي:"انتصار الأهلي يعيد الثقة للاعبيه، ويجعل المدير الفني الجديد لاسارتي يعمل بعيداً عن الضغط والتسرع والنتائج المتذبذبة".

ويتولى لاسارتي المهمة التدريبية في النادي الأهلي بداية من يوم 28 ديسمبر الجاري، وحتى ذلك الحين يستمر محمد يوسف في عمله كمدرب مؤقت للأحمر.

وأضاف مدرب النجوم:"محمد يوسف قام بمهمته على أكمل وجه في الفترة الانتقالية وفاز في أربع مباريات متتالية، وساهم في عودة الثقة للاعبين ومهد الطريق للمدرب الجديد".

وعن المباراة قال سامي:"الأهلي قدم مباراة كبيرة، ندرك أن الأحمر عانى من النقص في مراكز مختلفة وحاولنا استغلال ذلك، لكن الأهلي سجل وأثر ذلك سلبياً على فريقي".

وأنهى مدرب النجوم قائلاً:"حصد 17 نقطة في الدور الأول بالدوري هو أمر طيب بالنسبة لنا سنحاول البناء عليه في الدور الثاني، وسيكون اللاعبين قد اكتسبوا بالفعل خبرات أكبر في المسابقة".