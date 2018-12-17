لاسارتي يلتقي مع اجيري علي هامش مباراة الاهلي والنجوم

كتب - محمد اللاهوني ورامي جمال:
حرص الأوروجوياني مارتن لاسارتي، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، على مصافحة المكسيكي، خافيير أجيري المدير الفني للمنتخب الوطني. ودار بينهما حوار قصير.
وذلك على هامش حضورهما مباراة الأهليأمام النجوم، التي أقيمت على استاد السلام اليوم، الاثنين، والمؤجلة من الجولة الثانية عشرة في بطولة الدوري العام. وحرص لاسارتي على حضور
وحقق الأهلي الفوز على النجوم بهدفي مروان محسن ومؤمن زكريا، ورفع رصيده إلى 23 نقطة، وصعد إلى المركز الخامس.
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