محمد يوسف: نعمل على علاج مشكلة إضاعة الأهداف.. ولاسارتي لم يتدخل في المباراة

محمد يوسف المدير الفني المؤقت للأهلي (أرشيفية)

كتب - محمد اللاهوني ورامي جمال

حرص محمد يوسف المدير الفني المؤقت للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، على تهنئة اللاعبين بالفوز على النجوم بهدفين دون رد، في اللقاء الذي جمع الفريقين مساء اليوم الاثنين في المباراة المؤجلة من الاسبوع الثاني عشر للدوري الممتاز.

وقال يوسف في تصريحات عقب المباراة "الاهلي أدى مباراة جيدة للغاية واضاع اللاعبين الكثير من الفرص مع أداء واستحواذ مميز".

وأردف "أشركت وليد أزارو ليبدأ في العودة للمباريات مرة أخرى، كما أجريت بعض التبديلات في منتصف الملعب من أجل زيادة استحواذ

الفريق على المباراة".

وأوضح ان أحد إيجابيات المباراة اليوم هي عودة مؤمن زكريا إلى المشاركة والتهديف، وهو أمر سيزيد اللاعب إصرار وسيضتعف من فرصه للمشاركة في المرحلة المقبلة.

وأوضح "لعب الفريق للكرات الطولية ليس أمر عشوائي، فيتم تنفيذها بتكتيك معين الهدف منه هو إيجاد مساحات في دفاعات المنافس، وهو ما ظهر في الـ 20 دقيقة الأولى، حيث تمكن الفريق من إختراق دفاع النجوم".

وواصل "الاهلي يخوض بطولتي أفريقيا في عام او موسم واحد وهو ما يدفع الجهاز الفني لتوسيع قاعد الاختيارات للتغلب على ضغط المباريات والاستمرار في المنافسة".

وعن إهدار وليد أزارو للفرص أشار "هذا أمر طبيعي لأي مهاجم، ولكن بالتأكيد سيكون هناك علاج فني لإهدار الفرص التهديفية في المرحلة المقبلة، ولكن دون التوجيه اللوم لأي لاعب، خاصة وان كان المهاجم يؤدي ما عليه بالتواجد بشكل صحيح في منطقة جزاء الخصم، وسيكون دور الجهاز الفني هو معالجة السلبيات في المرحلة المقبلة بشكل دائم".

واختتم "دار حديث بالأمس بيني وبين لاسارتي لإطلاعه على كافة المعلومات عن الفريق وعناصره، ولكن دون أي تدخل منه بشأن مباراة اليوم على الإطلاق".