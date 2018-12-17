سيد عبد الحفيظ: سعيد بعودة مؤمن زكريا.. وندرس توقيع عقوبة عليه

مؤمن زكرياكتب - محمد اللاهوني ورامي جمال:
أعرب سيد عبدالحفيظ مدير الكرة بالنادى الأهلى، عن سعادته بالفوز على النجوم بهدف نظيف، مؤكدًا أنها خطوة مهمة فى المرحلة الحالية.
وقال عبدالحفيظ:" الفوز مهم جدًا فى المرحلة الحالية الصعبة، وسط ضغط مباريات، خضنا مباراة قبل 48 ساعة فى بطولة إفريقيا، وأشكر اللاعبين على جهدهم، والشوط الثانى من أفضل الأشواط".
وأضاف:" لعبنا بروح كبيرة، وحققنا مكسب مهم، وسعيد بعودة مؤمن زكريا
وواصل:" لدينا لاعبين مميزين، ومع استعادة المصابين معلول وفتحي وسعد سمير، وعلى الجميع أن ينتظر الفريق فى يناير، سيعود الفريق لمكانته الطبيعية".
وأردف:" جيما الأثيوبي أبلغنا أن
واستطرد: "مارتن لاسارتى سيضم مدرب مساعد ومدرب أحمال، بالإضافة للكابتن محمد يوسف وسامى قمصان وطارق سليمان، والجهازين الطبي والإدارى، لابد لنا جميعًا من دعمه ومساندته، سنحقق نجاحًا ينتظره الجمهور، وبعد أسبوعين سترون الفريق بشكل جيد".
واتم" المدرب قام بدراسة الأهلى وحضر الكثير من الملفات، وهناك تواصل معه من جانبي ومن جانب محمد يوسف".
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