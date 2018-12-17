مدرب النجوم : الرهبة من اسم الأهلي سبب الهزيمة

كتب - محمد اللاهوني

أكد أحمد سامي المدير الفني لفريق النجوم أن الخوف والرهبة من اسم الأهلي شكلت جزءا كبيراً من أسباب خسارة المباراة التي جمعت الفريقين مساء اليوم ضمن مؤجلات الدوري الممتاز .

وقال سامي : " واجهنا منافساً قوياً في مباراة صعبة، حاولنا ان نضغط علي لاعبي الاهلي لحرمانهم

من بناء الهجمة في الشوط الأول وكنت أتمني أن ننجح في تسجيل أهداف " .

واضاف : " فشلنا في تسجيل أهداف بسبب الرهبة من اسم الأهلي، خاصة بعد تأخرنا بالهدف الأول تراجعنا بشكل كبير وفقدنا تركيزنا

" .

وأكمل سامي : " نحن فريق صاعد ولدينا عدد كبير من اللاعبين يواجهون الأهلي لأول مرة، وهو ما أثر علي الأداء اليوم، رغم الغيابات في صفوف الأهلي ومشاركة بعض اللاعبين بعيداً عن مراكزهم " .

وأتم مدرب النجوم : " من الجيد أن ننهي الدور الأول ورصيدنا 17 نقطة، مازلنا نمتلك فرصة قوية جداً في البقاء بالدوري الممتاز " .