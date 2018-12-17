الأهلي يضرب النجوم بهدفي مروان ومؤمن زكريا ويواصل الزحف

واصل فريق الأهلي انتصاراته وزحفه نحو الصدارة بتغلبه على النجوم بهدفين نظيفين باستاد السلام بمدينة النهضة بالقاهرة والمؤجل من الإسبوع الثاني عشرة للدوري الممتاز.

أحرز الهدفين مروان محسن في الدقيقة 31، ومؤمن زكريا في الدقائق الأخيرة من المباراة، وارتفع رصيد الاهلي إلى 23 نقطة محتلا المركز السادس ومتساويا مع المقاولون في الرصيد ويتفوق الأخير في المواجهات بينما تجمد رصيد النجوم عند 17 نقطة في المركز الثالث عشر.

الشوط الأول

بدأ الأهلي اللقاء مهاجما بحثا عن هدف مبكر ونجح في السيطرة وفرض كلمته من خلال تحركات على الأطراف وفي العمق

في المقابل لعب النجوم على تأمين المنطقة الخلفية ورقابة مفاتيح لعب المنافس خاصة ناصر ماهر ومروان محسن واحمد الشيخ.

مع السيطرة الحمراء ينطلق محمد شريف ويلعب عرضية لم تجد المتابع، تليها أخرى من السولية تتخطى الجميع أمام المرمى ولم تجد أى مهاجم" ينفخ" الكرة

داخل المرمى.

في الدقيقة 25 يسجل محمد شريف من تمريرة سحرية ويشير الحكم المساعد بقرار صائب بوجود تسلل.

يستمر الطوفان الأحمر على فترات متقاربة ومن احدى الهجمات تتهيئ الكرة امام شريف ومروان و يضع حليمو قدمه وينقذ تسديدة كانت ستجد طريقها الى الشباك لقوتها وفجائيتها.

هدف مروان

في الدقيقة 31 ومن تمريرة رائعة بينية خلف دفاعات النجوم من احمد الشيخ لمروان محسن يلحق بالكرة بصعوبة ويضع قدمه لحظة تقدم الحارس تضرب بالقائم الكرة وتتهادى الى داخل المرمى مسجلا هدف أحمر.

استمرت السيطرة الحمراء مع تلاشي المحاولات الهجومية للنجوم واستسلام صلاح امين واسلام الفاء بسبب غياب التمويل ووجود مسافة كبيرة بين خطي الوسط والهجوم.

الشوط الثاني

يجري محمد يوسف تغييرا مع بداية الشوط الثاني

بنزول المغربي وليد أزارو بدلا من محمد شريف وتزداد الفاعلية والخطورة في الهجمات الحمراء.

وينفرد ازارو من تمريرة رائعة في العمق ويهد بتسديدة بيسراه بجوار القائم الايسر.

يبادل النجوم منافسه وينفرد محمد همام تماما من تمريرة حريرية من محمد جمال ويطيح بالكرة بجوار القائم.

رغم محاولات النجوم الافضل نسبيا عن الشوط الاول إلا انه عابها البطء وغياب التمركز والجماعية في الثلث الأخير من ملعب الأهلي.

يواصل الأهلي هوايته في اهدار الفرص السهلة وينفرد كريم نيدفيد ويطيح بالكرة بعيدا عن التهديف تليها نفس الفرصة لناصر ماهر رغم الزاوية الضيقة ويبعد الدفاع الكرة الى الركنية.

يلعب باسم على بدلا من مروان محسن ويحاول النجوم مع الدقائق الاخير مفاجئة الأهلى بهدف، ويرد ناصر ماهر بتسديدة قوية من خارج المنطقة تصطدم الكرة بالقائم وترتد للملعب.

وقبل النهاية بدقيقتين يخرج احمد الشيخ ويلعب مكانه مؤمن زكريا.

هدف ثاني

في الدقيقة الثانية من الوقت بدل الضائع وقدره 3 دقائق يلعب ناصر ماهر عرضية ترتد من الدفاع للسولية يسدد ترتد ايضا الى مؤمن زكريا لم يجد صعوبة في ايداع الكرة داخل الشباك مسجلا الهدف الثاني للأهلي

شاهد الفيديو: