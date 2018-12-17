سيد عبد الحفيظ: الأهلي اعتاد علي تحقيق البطولات.. والغموض أهم مميزاتنا

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أكد سيد عبد الحفيظ ، مدير الكرة بالنادي الأهلي ، أن الفوز على النجوم بهدفين دون رد في الدوري كان مهماً مشيراً إلي أن الفريق انطلق واستطاع أنيحقق نجاحات متتالية.
وقال عبد الحفيظ:" على الجميع أن ينتظر عودتنا بهذه القوة وخاصة أن الفريق الأحمر اعتاد على تحقيق البطولات والانتصارات
وأضاف أن الغموض من أهم مميزات الأهلي والاستعداد لأي شيء أمر في غاية السرية وهو سمة الفريق الأحمر مؤكداً أن التعاقد مع الأوروجوياني مارتن لاسارتي المدير الفني الجديد جاء في سرية وبشكل رائع.
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