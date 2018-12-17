وكيل أعمال رمضان صبحي يوضح حقيقة عودته للأهلي

رمضان صبحي - ارشيفيةكتب - عادل أبو الفضل:
أوضح نادر شوقي، وكيل أعمال رمضان صبحي نجم الأهلي السابق و هيدرسفيلد تاون الإنجليزي الحالي، حقيقة عودة اللاعب إلى القلعة الحمراء مرة أخرى.
وقال شوقي في تصريحات إذاعية"لا أعلم أي شيء عن انتقال رمضان إلى الأهلي في فترة الانتقالات الشتوية المقبلة".
وأضاف "لم نتحدث مع هيدرسفيلد عن انتقال
يذكر أن الأهلي يعمل في الوقت الحالي على التعاقد مع أكثر من لاعب، لتدعيم صفوف الفريق، لتصحيح أوضاع الفريق بعد الخروج من بطولتي دوري أبطال أفريقيا والبطولة العربية.
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