وكيل أعمال رمضان صبحي يوضح حقيقة عودته للأهلي

كتب - عادل أبو الفضل:

أوضح نادر شوقي، وكيل أعمال رمضان صبحي نجم الأهلي السابق و هيدرسفيلد تاون الإنجليزي الحالي، حقيقة عودة اللاعب إلى القلعة الحمراء مرة أخرى.

وقال شوقي في تصريحات إذاعية

"لا أعلم أي شيء عن انتقال رمضان إلى الأهلي في فترة الانتقالات الشتوية المقبلة".

وأضاف "لم نتحدث مع هيدرسفيلد عن انتقال

رمضان إلى الأهلي في يناير، وهذا الحديث سابق لأوانه".

يذكر أن الأهلي يعمل في الوقت الحالي على التعاقد مع أكثر من لاعب، لتدعيم صفوف الفريق، لتصحيح أوضاع الفريق بعد الخروج من بطولتي دوري أبطال أفريقيا والبطولة العربية.