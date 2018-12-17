تعرف علي سبب خروج مروان محسن من مباراة الأهلي والنجوم

مروان محسن كتب - محمد اللاهوني ورامي جمال: اشتكى مروان محسن ، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي ، من إجهاد في عضلة السمانة أدى لخروجه من مباراة النجوم المؤجلة من الجولة السمانة أدى لخروجه من مباراة النجوم المؤجلة من الجولةالثانية عشرة للدوري. وقام خالد محمود طبيب الأهلي بعلاج مروان بجلسات ثلج من أجل تقليص الآلام لحين الخضوع لفحص طبي بعد مباراة النجوم.

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