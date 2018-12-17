رياضة | رسالة خاصة من كارتيرون لمدرب الأهلي الجديد

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر رسالة خاصة من كارتيرون لمدرب الأهلي الجديد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تمنى الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني السابق للنادي الأهلي، التوفيق للأوروجوياني مارتين لاسارتي المدرب الجديد الذي خلفه في قيادة القلعة الحمراء.

ونشر كارتيرون صورة للمدرب لاسارتي وهو يرتدي قميص النادي الأهلي، وذلك عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي تويتر معلقا: "اختيار موفق، بالتوفيق دائما لك يا كوتش".

وكانت إدارة النادي الأهلي قد قررت إقالة باتريس كارتيرون من تدريب الأهلي بسبب سوء نتائج الفريق في الدوري المصري والخروج من البطولة العربية للأندية الأبطال.

كما أسندت إدارة النادي الأهلي المهمة للمدرب الأوروجوياني مارتين لاسارتي لتدريب الفريق الأهلي في الفترة المقبلة على أمل أن يتحسن مركز الأحمر في الدوري ويدخل المنافسة على لقب الدوري المصري.

ونجح فريق الأهلي في الفوز اليوم الإثنين على لريق النجوم بهفين دون رد في المباراة المؤجلة من الجولة الثانية عشر من الدوري المصري، ليتقدم الأحمر للمركز السادس برصيد 23 نقطة.