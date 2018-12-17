رياضة | برشلونة يحدد 9 بدلاء لفيرمايلين وأومتيتي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر برشلونة يحدد 9 بدلاء لفيرمايلين وأومتيتي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ذكرت تقارير صحفية إسبانية بأن إرنستو فالفيردي المدير الفني لبرشلونة بات في وضع لا يُحسد عليه بعد إصابة المدافع البلجيكي توماس فيرمايلين عقب مباراة ليفانتي التي شارك فيها أمس وانتهت بفوز البلوجرانا بخماسية نظيفة في الجولة 16 من الدوري الإسباني.

وأفادت صحيفة موندو ديبورتيفو الإسبانية، اليوم بأن إصابة فيرمايلين وتأكد غيابه ما يقرب من شهر جعلت برشلونة يحتاج إلى مدافع في فترة الانتقالات الشتوية المقبلة بسبب إصابة أيضا صامويل أومتيتي الطويلة.

وأوضحت الصحيفة الإسبانية بأن برشلونة يجب عليه أن يُحدد هدفه في السوق حتى يتم تجهيز مبلغ تمويل الصفقة.

وكشفت موندو ديبورتيفو بأن برشلونة يراقب بعض النجوم للتعاقد معهم في يناير مثل برانيسلاف إيفانوفيتش نجم زينيت وفيدا نجم بشكتاش ودانتي نجم نيس وعادل رامي نجم مارسيليا وخوسيه فونتي نجم ليل بجانب ثنائي سانت إيتيان سوبوتيتش وكولو وهوفيدس وتشورلوكا نجمي لوكوموتيف موسكو.