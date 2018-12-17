رياضة | عاجل.. وكيل لاعبين يكشف مفاجأة كبرى عن انتقال محمد عواد للأهلي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عاجل.. وكيل لاعبين يكشف مفاجأة كبرى عن انتقال محمد عواد للأهلي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد تامر النحاس وكيل اللاعبين، أنه من الصعب انتقال محمد عواد حارس الإسماعيلي المعار للوحدة السعودي، للنادي الأهلي المصري خلال الفترة المقبلة.

وكيل لاعبين يكشف مفاجأة كبرى عن انتقال محمد عواد للأهلي

وقال النحاس في تصريحاته لبرنامج "في الإستاد" الذي يقدمه الإعلامي كريم خطاب عبر إذعة نجوم إف إم : "انتقال عواد للأهلي "مستحيل"، خاصة وأن الاسماعيلي سوف يطلب من الأهلي مبلغا كبيرا للغاية بعد أن تمت إعارة الحارس ب 28 مليون جنيها للوحدة السعودي.

وتابع: "لن يأتي مدرب بالأهلي يمكنه أن يتجاهل مروان، لأنه لاعب مميز وأفضل مهاجم في مصر، مشيرا بأن التوفيق من عدم التوفيق ليس بيده.

وتطرق للحديث عن أجيري قائلا: "مدرب المنتخب يختار مروان لتميزه، أجيري "مش بتاع بطيخ" ومروان الأفضل ومفيد للغاية مع المنتخب".

وأكد النحاس أن معظم لاعبي الدوري المصري لا يدركون المعنى الحقيقي لدور "مدير أعمال اللاعب".

وواصل: "90% من اللاعبين بمصر "مش عارفين يعني ايه مدير اعمال".. يعتقدون ان دوره فقط أن يجلب لهم عرض جيد من نادي، وحتى إن شرحنا له الدور الحقيقي، لن يدركون سوى رغبتهم فى العروض فقط".