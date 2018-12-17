رياضة | الأهلي يسافر إلى إثيوبيا الخميس لمواجهة جيما أبا جيفار

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الأهلي يسافر إلى إثيوبيا الخميس لمواجهة جيما أبا جيفار والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
قال سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالنادي الأهلي، إنه تقرر سفر الفريق الأول لكرة القدم إلى إثيوبيا، الخميس القادم، لخوض مباراة إياب دور الـ32 من دوري أبطال إفريقيا أمام فريق جيما أبا جيفار.
وأوضح أن النادي تلقّى إخطارًا من الاتحاد الإفريقي بشأن تحديد موعد المباراة، لتقام يوم الأحد القادم بدلا من إقامتها يوم الجمعة. ليتقرر تعديل موعد سفر الفريق من غدٍ، الثلاثاء، إلى الخميس.
وأضاف أنه سوف يسبق البعثة بالسفر، يوم الأربعاء، برفقة سمير عدلي، المدير الإداري، من أجل ترتيب كافة الأمور المتعلقة بها من حيث ترتيبات فندق الإقامة وملعب التدريب ووسائل التنقلات.
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