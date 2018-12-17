رياضة | وكيل لاعبين: مروان محسن الأفضل في مصر وأجيري "مش بتاع بطيخ"

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أكد تامر النحاس وكيل اللاعبين، أن مروان محسن مهاجم النادي الأهلي يعد أفضل مهاجم حاليا بمصر.

وكيل لاعبين: مروان محسن الأفضل في مصر وأجيري "مش بتاع بطيخ"

وقال النحاس في تصريحاته لبرنامج "في الإستاد" الذي يقدمه الإعلامي كريم خطاب عبر إذعة نجوم إف إم : "لن يأتي مدرب بالأهلي يمكنه أن يتجاهل مروان، لأنه لاعب مميز وأفضل مهاجم في مصر، مشيرا بأن التوفيق من عدم التوفيق ليس بيده.

وتطرق للحديث عن أجيري قائلا: "مدرب المنتخب يختار مروان لتميزه، أجيري "مش بتاع بطيخ" ومروان الأفضل ومفيد للغاية مع المنتخب".

وأكد النحاس أن معظم لاعبي الدوري المصري لا يدركون المعنى الحقيقي لدور "مدير أعمال اللاعب".

وواصل: "90% من اللاعبين بمصر "مش عارفين يعني ايه مدير اعمال".. يعتقدون ان دوره فقط أن يجلب لهم عرض جيد من نادي، وحتى إن شرحنا له الدور الحقيقي، لن يدركون سوى رغبتهم فى العروض فقط".