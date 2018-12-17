رياضة | الأهلي راحة من التدريبات لمدة 24 ساعة

قرر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة بالنادي الأهلي، بقيادة محمد يوسف منح لاعبيه راحة من التدريبات غدا الثلاثاء عقب الفوز على النجوم هدفين.

وفضل يوسف منح لاعبيه راحة من التدريبات خوفا عليهم من الإحهاد في ظل خوض الفريق للكثير من المباريات في فترة زمنيك قصيرة.

ومن المنتظر أن يؤدي الأهلي تدريباته بعد غد الأربعاء استعدادا للسفر إلى أثيوبيا لمواجهة جيما ابا جيفار في إياب دور الـ٣٢ من بطولة دوري أبطال إفريقيا.

أبدى محمد يوسف المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي سعادته الكبيرة عقب فوز فريقه على النجوم بهدفين دون رد في مباراة مؤجلة من الجولة الثانية عشر لمسابقة الدوري الممتاز.

وأضاف يوسف في المؤتمر الصحفي عقب نهاية اللقاء :"الحمد لله على الفوز حققنا ٣ نقاط مهمة في مشوارنا".

وتابع :"أبارك للاعبين على الأداء كما أننا سنحت لنا أكثر من فرصة لمضاعفة النتيجة، لكن أضعناها عن طريق أزارو والشيخ وناصر".

وأوضح :"وفضلت الدفع برأسي حربة بين الشوطين بعدما وجدت مساحات بين قلبي دفاع النجوم".