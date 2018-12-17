رياضة | مدرب الأهلي الجديد يلتقي مع "أجيري" في استاد السلام

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مدرب الأهلي الجديد يلتقي مع "أجيري" في استاد السلام والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

حرص الأوروجوياني مارتن لاسارتي، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، على مصافحة المكسيكي، خافيير أجيري المدير الفني للمنتخب الوطني. ودار بينهما حوار قصير، وذلك على هامش حضورهما مباراة الأهلي أمام النجوم، التي أقيمت على استاد السلام اليوم الاثنين، والمؤجلة من الجولة الثانية عشرة في بطولة الدوري العام.

وحرص لاسارتي على حضور مباراة اليوم، بعد ساعات من المؤتمر الصحفي الذي عقد في مقر النادي بالجزيرة لتقديمه لوسائل الإعلام، والإعلان عن كافة التفاصيل الخاصة بالتعاقد.

وحقق الأهلي الفوز على النجوم بهدفي مروان محسن ومؤمن زكريا، ورفع رصيده إلى 23 نقطة، وصعد إلى المركز الخامس.

وواصل الأهلي سلسلة نتائجه الإيجابية في الأونة الأخيرة بعدما حقق الفوز على النجوم بهدفين نطيفين، في المباراة التي أقيمت على ستاد السلام، والمؤجلة ن الجولة الثانية عشر لمسابقة الدوري الممتاز.

سيطر الأهلي على مجريات اللقاء ننذ البداية بفضل تحركات ناصر ماهر وأمند الشيخ ومحمد شريف، فيما انعدمت خطورة النجوم تماما على مرمى علي لطفي حارس الفريق الأحمر.

ومع حلول الدقيقة ٣١ مرر أحمد الشيخ تمريرة رائعة لمروان محسن الذي لنطلق نحو المرمى، ليضعها من فوق الحارس أحمد سعد محرزا الهدف الأول للأهلي.

بعد الهدف هدأ رتم اللعب ولم يشهد أي خطورك من كلا الفريقين لنتهي بتقدم الأهلي بهدف نظيف.

وفي الشوط الثاني حاول لاعبو الأهلي إضاقة الهدف الثاني، لقتل المباراة وأتيحت لمهاجميه أكثر من فرصة محققة حيث أهدر وليد أزارو وأحمد الشيخ فرصتين محققتين، فيما شدد صلاح أمين كرة قوية من ضربة حرة مباشرة لكنها مرت بقليل بجوار القائم الأيمن لعلي لطفي.

وفي الدقيقة ٩٣ نجح مؤمن زكريا من أضافة الهدف الثاني للأهلي لتنتهي المباراة بفوز المارد الأحمر بثنائية نظيفة.

وبهذا الفوز رفع الأهلي رصيده إلى ٢٣ نقطة ليقفز للمركز الخامس، بينما تجمد رصيد النجوم عند ١٧ نقطة في المركز السابع عشر.