رياضة | تامر النحاس: صلاح محسن رفض "النمسا" بسبب الأهلي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تامر النحاس: صلاح محسن رفض "النمسا" بسبب الأهلي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
أكد تامر النحاس وكيل اللاعبين، أن صلاح محسن لاعب الاهلي الحالي رفض عرض من النمسا بقيمة 2 مليون دولار من أجل الانضمام للأحمر.
وقال النحاس في تصريحاته لبرنامج في الإستاد الذي يقدمه الإعلامي كريم خطاب عبر إذعة نجوم إف إم : أحضرت لصلاح محسن عرضا من النمسا ب 2 مليون دولار، ولكن اللاعب رفضه بسبب رغبته فى ارتداء القميص الأحمر.
وعن عبد الله السعيد قال: اعتقد أن السعيد كان يستطيع الحصول على المبلغ الذي كان يرغب به من الأهلي، لو كان تحدث مع إدارة الأهلي قبل التوقيع للزمالك.
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