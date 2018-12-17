رياضة | أخبار الملاعب العربية اليوم الاثنين 17-12- 2018

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أخبار الملاعب العربية اليوم الاثنين 17-12- 2018 والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

شهدت ساحة الملاعب العربية اليوم العديد من الأحداث المثيرة حول قيادة ميدو تدريب الوحدة لأول مرة، الهلال يقترب من التعاقد مع مدافع كوري، نتائج قرعة دور ال٨ من بطولة كأس زايد للأندية، ومساندة الجزائر لإستضافه مصر لأمم أفريقيا 2019.

*الهلال يقترب من ضم مدافع كوري

كشفت تقارير صحفية سعودية، ان هناك مدافعاً كورياً سينضم للهلال خلال فترة الانتقالات القادمة وجاي ذلك بتوصية من نجم الهلال والشباب سابقاً، الكوري كواك.

ويهدف الزعيم في تدعيم مركز الدفاع على الرغم من المستويات الجيدة الذي يقدمها كلًا من الإسباني ألبرتو بوتيا والدولي علي البليهي .

وسيلعب الكوري إلى جانب الإسباني بوتيا، بعدما دارت أنباء صحفية عن نية المدرب البرتغالي جيسوس طلب استبداله قبل أن يُعدل رأيه لاحقاً نظراً لانسجام اللاعب مع منظومة الفريق.

*الأهلي السعودي يرفع دعوى ضد رئيس الشباب

أكدت إدارة نادي الأهلي السعودي برئاسة ماجد النفيعي، أنه بصدد تقديم شكوى رسمية ضد خالد البلطان رئيس نادي الشباب، بعد تصريحاته عقب مباراة الفريقَين ضمن منافسات الجولة الـ 13 من دوري كأس محمد بن سلمان.

وشددت إدارة النادي أنها لن تقبل المساس بكيان النادي والتهاون في حقوقه، وأن الشكوى مستندة إلى اللوائح والقوانين.

وكان البلطان أطلق تصريحات عقب فوز الشباب على الأهلي، أمس الأول، عدَّها الأهلي إساءةً له، وبينها عبارة "الأهلي كما هو لم يتغير وجماهيره لم تتغير.. ما زال يغمى عليهم في المباريات".

*الاتحاد الجزائري يدعم مصر لاستضافة أمم إفريقيا 2019

أعرب خير الدين زطشي، رئيس الاتحاد الجزائري لكرة القدم، عن تفضيله لإقامة بطولة إفريقيا 2019، في مصر بدلا من جنوب إفريقيا.

وتتنافس مصر مع جنوب إفريقيا، على خلافة الكاميرون، التي جردها الكاف من استضافة البطولة، لأسباب تنظيمية.

وقال زطشي، في تصريحات إذاعية "بصراحة لدي ميل لتفضيل إقامة كأس أمم إفريقيا بمصر، بسبب العوامل التقليدية المعروفة، كقرب الجغرافيا والمناخ".

واستدرك: "لكن إذا فازت جنوب إفريقيا بشرف التنظيم، فسنتعامل مع الموضوع بواقعية، ودون تغيير في الأهداف".

وأكد زطشي أن المنتخب الجزائري سيضبط برنامجه الإعدادي، بعد التعرف على هوية البلد، الذي سيخلف الكاميرون.

*مواجهات نارية في دور الـ8 للبطولة العربية

أسفرت قرعة البطولة العربية والتي أقيمت مساء اليوم، الثلاثاء في أحد فنادق العاصمة الإماراتية أبو ظبي، عن مواجهات نارية.

وجاءت القرعة على النحو التالي :

- الهلال السعودي والاتحاد السكندي

- الوصل الإماراتي والأهلي السعودي

- الرجاء المغربي والنجم الساحلي التونسي

- مولودية الجزائر والمريخ السوداني

ووجه معالي المستشار تركي آل الشيخ، رئيس الاتحاد العربي لكرة القدم، الأمانة العامة للاتحاد بالعمل على تنظيم نسخة أخرى لبطولة كأس زايد للأندية الأبطال وإطلاق بطولة عربية للمنتخبات الكبار.

*ميدو يقود أول مران مع الوحدة استعدادا للفيصلي

بدأ أحمد حسام ميدو مهمته الجديدة مع فريق الوحدة السعودي، حيثُ قاد تدريبات الفريق اليوم على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة، وجاء ذلك بعدما تم تعيينه أمس كمستشار فني للنادي ومدرب مؤقت للفريق الأول.

وأتمت إدارة نادي الوحدة السعودي اتفاقها مع النجم المصري أحمد حسام ميدو للعمل كمستشار فني للنادي حتى نهاية الموسم مع إسناد مهمة تدريب الفريق الأول لكرة القدم إليه لحين التعاقد مع جهاز فني جديد.

ويحتل فريق الوحدة المركز السادس في جدول ترتيب الدوري السعودي للمحترفين برصيد 21 نقطة بعد 13 جولة حيثُ فاز الفريق في 6 مباريات وتعادل 3 وخسر 4 مواجهات رغم البداية القوية له هذا الموسم.