رياضة | تامر النحاس: معظم لاعبي مصر لا يدركون دور "الوكيل"

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تامر النحاس: معظم لاعبي مصر لا يدركون دور "الوكيل" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد تامر النحاس وكيل اللاعبين، أن معظم لاعبي الدوري المصري لا يدركون المعنى الحقيقي لدور "مدير أعمال اللاعب".

وقال النحاس في تصريحاته لبرنامج في الإستاد الذي يقدمه الإعلامي كريم خطاب عبر إذعة نجوم إف إم : 90% من اللاعبين بمصر "مش عارفين يعني ايه مدير اعمال".

وأردف: "يعتقدون أن دوره فقط أن يجلب لهم عرض جيد من نادي، وحتى إن شرحنا له الدور الحقيقي، لن يدركون سوى رغبتهم فى العروض فقط".

وقال تامر النحاس إن صلاح محسن لاعب الأهلي الحالي رفض عرضا من النمسا بقيمة 2 مليون دولار من أجل الانضمام للأحمر.

وقال النحاس في تصريحاته لبرنامج في الإستاد الذي يقدمه الإعلامي كريم خطاب عبر إذعة نجوم إف إم : أحضرت لصلاح محسن عرضا من النمسا ب 2 مليون دولار، ولكن اللاعب رفضه بسبب رغبته فى ارتداء القميص الاحمر.

واردف : ايهاب جلال طلب من مرتضى منضور ضم اللاعب عندما كان مديرا فنيا للفريق، واكد وقتها لرئيس النادي ان اللاعب يستحق ال 40 مليون جنيه.