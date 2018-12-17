رياضة | أول تعليق من سيد عبد الحفيظ بعد الفوز على النجوم

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أول تعليق من سيد عبد الحفيظ بعد الفوز على النجوم والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعرب سيد عبدالحفيظ مدير الكرة بالنادى الأهلى، عن سعادته بالفوز على النجوم بهدف نظيف، مؤكدًا أنها خطوة مهمة فى المرحلة الحالية.

وقال عبدالحفيظ :" الفوز مهم جدًا فى المرحلة الحالية الصعبة، وسط ضغط مباريات، خضنا مباراة قبل 48 ساعة فى بطولة إفريقيا، وأشكر اللاعبين على جهدهم، والشوط الثانى من أفضل الأشواط".

وأضاف:" لعبنا بروح كبيرة، وحققنا مكسب مهم، وسعيد بعودة مؤمن زكريا للتهديف، واثق فى قدراته وشخصيته، وسيكون علامة فارقة معه، وأقدر فرحته بالهدف وقد يتم توقيع عقوبة عليه بسبب احتفاله بالهدف وخلعه للقميص".

وواصل:" لدينا لاعبين مميزين، ومع استعادة المصابين معلول وفتحي وسعد سمير، وعلى الجميع أن ينتظر الفريق فى يناير، سيعود الفريق لمكانته الطبيعية".

وأردف:" جيما الأثيوبي أبلغنا أن المباراة يوم 21 ديسمبر، ثم تم إبلاغنا بتغيير موعدها فى خطاب رسمى إلى يوم 23، البعثة ستسافر يوم الخميس، ولن نسوق أى مبررات جاهزون للمباريات".

واستطرد: "مارتن لاسارتى سيضم مدرب مساعد ومدرب أحمال، بالإضافة للكابتن محمد يوسف وسامى قمصان وطارق سليمان، والجهازين الطبي والإدارى، لابد لنا جميعًا من دعمه ومساندته، سنحقق نجاحًا ينتظره الجمهور، وبعد أسبوعين سترون الفريق بشكل جيد".

وأكمل :" المدرب قام بدراسة الأهلى وحضر الكثير من الملفات، وهناك تواصل معه من جانبي ومن جانب محمد يوسف".