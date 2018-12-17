رياضة | مدرب الأهلي: الحمد لله على الفوز حققنا ٣ نقاط مهمة في مشوارنا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مدرب الأهلي: الحمد لله على الفوز حققنا ٣ نقاط مهمة في مشوارنا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أبدى محمد يوسف المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي سعادته الكبيرة عقب فوز فريقه على النجوم بهدفين دون رد في مباراة مؤجلة من الجولة الثانية عشر لمسابقة الدوري الممتاز.

وأضاف يوسف في المؤتمر الصحفي عقب نهاية اللقاء :"الحمد لله على الفوز حققنا ٣ نقاط مهمة في مشوارنا".

وتابع :"أبارك للاعبين على الأداء كما أننا سنحت لنا أكثر من فرصة لمضاعفة النتيجة، لكن أضعناها عن طريق أزارو والشيخ وناصر".

وأوضح :"وفضلت الدفع برأسي حربة بين الشوطين بعدما وجدت مساحات بين قلبي دفاع النجوم".

وواصل "مؤمن زكريا عاد بقوة وسعدت بإحرازه الهدف وسيمنحه الفارق نع الفريق خلال الفترة المقبلة، وسنركز في المباراة المقبلة أمام جيما الأثيوبي".

وأضاف :"بعد الهدف الذي أحرزناه منح لنا الملعب بشكل كاف، والثقة التي منحناها للاعبين جعلتهم يظهروا بشكل جيد".

واستطرد :"شكل الفريق كان جيدا للغاية، وأشكر اللاعبين على ما قدموه في اللقاء".

وحول إهدار أزارو للكثير من الفرص قال :"تأتي للفترة على المهاجم يكون غير موفقا فيا لكن أزارو مهاجم قوي للغاية ويفيد الفريق بشكل جيد".

وواصل حديثه :"واجبي تجاه الأهلي أن أعمل في أي مكان، لأنه واجب علينا".

وأتم :"خسارة لقب إفريقيا والخروج من بطولة كأس زايد للأندية من أصعب المواقف التي عشنها لكننا عالجنا اللاعبين نفسيا".